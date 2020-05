Escorpio – Horóscopo del 8 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Tu pareja es también tu apoyo, cuando vayas a tomar una decisión por insignificante que parezca tenla en cuenta, esas omisiones van acabando con la armonía en el hogar.

Dinero:

Si aparece hoy un imprevisto no te alarmes, sabes que dispones de recursos necesarios para cubrirlo, mantén la calma todo, tiene solución, deja que todo tome su rumbo y ten fe.

Salud:

Hacerse responsable del cuidado propio es lo mínimo que debemos hacer, así que pon atención a cómo te ejercitas, lo que comes y cómo reaccionas ante ciertas circunstancias que se salen de tu control, eso es cuidado de tu cuerpo físico y emocional.

Consejo:

Se más consciente de las personas que te rodean sus necesidades y sus emociones, no todo se trata de ti, se más humilde y deja de buscar una respuesta a todo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, te encuentras triangulando y direccionando con el día, ¡una increíble y magnifica combinación!

Trabajo:

Destacaras y podrás guiar a varias personas hacia un mismo destino, tus palabras son contundentes y claras, lo cual hace mucho más fácil que te sigan y escuchen. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tu mente necesitara ejercitarse hoy, aprender algo nuevo o conocer mucho mas de un tema que te apasiona es lo más indicado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Comprendes las cosas con facilidad, pero pasas mucho tiempo dándole vuelta en tu mente, si algo no te parece o sientes algo atorado en tu garganta es propicio que lo expreses y evites quedarte con eso adentro de ti.

Dinero:

Tendrás mucha determinación y enfoque para los temas monetarios, eres ágil con las ideas y se te podría ocurrir algo astuto para mejorarlas.

Consejo: El color verde te brindara mucha paz, utiliza la creatividad para acompañarlo en tu día y recibir de la mejor energía.