Escorpio – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

No escondas tus sentimientos, parece que los atesoraras; sin embargo, la realidad es que lo haces por temor a ser como eres, crees que te van a rechazar, te sientes vulnerable, la Luna está en tu casa uno y ella se nutre de cuánto das y cuánto recibes.

Dinero:

Hoy con Mercurio en Tauro tu comunicación será clara, prudente, metódica y práctica, si hoy tienes reuniones por tu labor o exponer algún trabajo ten confianza, pensarás con una agilidad inusual y tus respuestas serán acertadas.

Salud:

El descanso, la relajación y la meditación te ayuda a conectar tu cuerpo y tu mente, calma tus emociones y te centra, pon en pausa todas tus actividades y regálate un espacio, vas a sentir de inmediato el cambio.

Consejo:

Por tu temperamento y para que la vida no se te vuelva una carga procura buscar expresar tus emociones en calma, a diario, no guardes, no acumules, se pueden desbordar y los resultados no serán tan agradables ni para ti ni para los tuyos.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para nuevos comienzos.

Trabajo:

Ordena tu espacio de trabajo y proponte buscar un horario productivo para que el tiempo y tu mente rindan mucho más. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El día es indicado para procedimientos médicos, pedir cita o hacerse un chequeo traerá buenas noticias. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen momento para generar un cambio positivo en tus relaciones, modificar actitudes negativas y liberar un poco el control de las situaciones creará un ambiente fresco en ti.

Dinero:

Comenzar a idear un plan para los gastos es esencial, si tienes una estrategia evitarás que pierdas tu dinero en cosas innecesarias.

Consejo: Por muchas piedras que encuentres en tu camino, siempre habrá una luz en tu corazón que te permitirá alumbrarlas.