Escorpio – Horóscopo del 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

La conjunción de Mercurio con el Sol en tu casa de la pareja te invitan a propiciar los diálogos necesarios para expresar tus sentimientos, para decir todo aquello que has tenido guardado. Nunca te hará daño comunicarte sanamente, esa creencia solo está en tu mente.

Dinero:

Eres expansivo por naturaleza, tienes más apoyo del que crees. Así que no es un día para preocuparte por la economía, necesitas relajarte un poco de ese tema y revisar más bien todo lo que ya tienes y puedes disfrutar.

Salud:

Revisa tu cuerpo, siéntelo, escucha lo que necesita para que se lo puedas brindar. Normalmente sentimos que habitamos únicamente en nuestra mente, pero realmente tenemos una gran responsabilidad con todo nuestro cuerpo. Es momento de ocuparte del tuyo.

Consejo:

Viniste a este mundo a disfrutar y a crecer en lo que ames hacer, la sociedad ha creados un montón de estándares que tú sabes no tienes que seguir, así que disfruta tu ser con autenticidad y verás que todo se pone en orden.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras en un día Oficial Estable, excelente para planificar y canalizar tus pensamientos.

Trabajo:

No te de pena o miedo pedir ayuda cuando la requieras, a veces las personas necesitan un empujón para seguir el camino por su cuenta. Piénsalo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realiza sesiones de meditación y relajo, puede ser que cargues mucho en tu mente y eso hace que olvides o dejes de hacer cosas importantes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Con un plan definido y las ideas claras ninguna situación o cambio sale mal, si tienes algo en mente haz todo lo posible por materializarlo. Tendrás personas que te ayuden con el proceso.

Dinero:

Si tienes tiempo libre en tu agenda puedes aprovecharlo para crear estrategias de ahorro para tus ingresos, planifica y verás cómo todo te rinde mucho más en el futuro.

Consejo: Pedir ayuda y saberla recibir no te hace pequeño, recuerda que en la humildad está la grandeza del ser humano.