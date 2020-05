Escorpio – Horóscopo del 5 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Eres amoroso y generoso cuando quieres, procura quererlo siempre, son valores extraordinarios para compartir e integrar en tu día a día, no te cuesta ningún esfuerzo, por el contrario, te dará felicidad hacerlo.

Dinero:

Cuídate de hacer inversiones sin buscar asesoría, ahora hay muchos planes para conseguir dinero más fácil por la situación que se vive, es mejor un poco de paciencia y para encontrar algo que sí sea para tu bienestar.

Salud:

El ejercicio hace que liberes toda esa energía que tienes acumulada, aprovecha para elaborar un plan que mantenga y contenga tu energía vital, así te enfocas más fácil en hacer lo que te corresponde.

Consejo:

El optimismo es tu carta de presentación, mantén tus ganas de hacer y de vivir, aunque los momentos no sean los mejores, así te ayudas y ayudas a las personas que están contigo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras en daño con el Mono, mantente alejado de situaciones que alteren.

Trabajo:

Tendrás una sensación de desconfianza que no te dejará trabajar en equipo correctamente, para evitar malentendidos realiza tus deberes individualmente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Evita preocuparte por lo que fue y lo que vendrá, el presente es un momento mágico del cual debes disfrutar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Por algunas actitudes impulsivas y negativas te verías envuelto/a en situaciones conflictivas, trata de controlar lo que dices ya que podrían herir, tanto a ti como a los demás.

Dinero:

No es el día perfecto para realizar alguna compra o vender algo por tu cuenta, no te sentirás cien por ciento seguro/a de las intenciones de la otra persona y esto entorpecerá el proceso.

Consejo: Tu día rodeado/a de mujeres es el escenario más poderoso, te ayudarán a superar varios ámbitos en tu vida.