Escorpio – Horóscopo del 31 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Si hay alguna relación que sientes está fallando puedes solucionarlo fácilmente, solo dedica un poco más de atención y amor a esos lazos que se debilitan. Todo se resuelve sin mucho esfuerzo, así que puedes hacerlo y continuar con tus demás prioridades.

Dinero:

Abundan las ideas en tu cabeza y con tu imaginación llegan a lugares increíbles, puedes realizarlas sin ningún problema; pero antes de dar ese paso debes aterrizar esas ideas y revisar cuál realmente te dará felicidad y llenará tu propósito. Recuerda revisar mucho más allá de lo financiero.

Salud:

Debes mejorar tu relación contigo mismo, no te descuides, sería un muy mal momento para dejar tu bienestar a un lado. Tu cuerpo y tu mente requieren estar en balance constante.

Consejo:

Durante la última temporada te has visto en situaciones que jamás pensaste, has hecho grandes transformaciones, así que es momento de sentirse orgullo de todos los pasos que has dado, no tienes nada de qué arrepentirte.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para comienzos suaves y actividades paso a paso.

Trabajo:

Hoy no es un día muy favorable para que comiences a trabajar en un proyecto personal, tu motivación no será óptima y tú concentración fallará. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Las actividades didácticas serán tu mejor fuente para que practiques la concentración, intenta leer un libro o escribir algo que tengas en mente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás en tus relaciones amabilidad y ternura, aprovecha este día para que el ambiente entre tus familiares o tu pareja sea el mejor posible.

Dinero:

Evita cobrar dinero o comprar algún artículo, el día estará lleno de obstáculos que no te dejarán cumplir tu cometido.

Consejo: La concentración y la fortaleza mental son los márgenes de la victoria.