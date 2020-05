Escorpio – Horóscopo del 11 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Cuando llevas mucho tiempo sin pareja y en verdad quieres estar en pareja, es porque el universo te habla y te pregunta: ¿tu amor propio?, ¿la forma en que recibes y das? Comienza a responder estas preguntas y vas a entender lo que estás viviendo hoy.

Dinero:

En tu labor cada día eres más dinámico y activo, te está gustando lo que haces, en verdad lo disfrutas y eres feliz, sabes que todo depende de ti, de como lo asimiles, vive un día a la vez.

Salud:

Cuando requieras hablar con alguien, hazlo, no acumules emociones, es tan peligroso que cuando ya no puedas más, dices lo que no debes, haces lo que no debes y después el arrepentimiento es peor.

Consejo:

Te obsesiona todo lo relativo con la vida, quieres saberlo todo y comprender cada respuesta que encuentras a tus preguntas, sería mejor no cuestionar sino más bien disfrutar de esta existencia y ver la belleza que nos contiene.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en destrucción con el Tigre, tu actitud será el principal motivo para que varias situaciones cambien.

Trabajo:

Actuar con mucha precaución es de gran importancia hoy, todo el ambiente estará muy sensible y podría cambiar para bien o para mal, todo dependerá de ti. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Cuídate y mímate, es un día perfecto para que tomes un baño relajante, comas tu comida favorita y te distraigas viendo algo que te guste mucho. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Debes pasar más tiempo contigo mismo, conócete más a fondo para que todas las decisiones que tomes de ahora en adelante sean coherentes con lo que transmites.

Dinero:

No es un buen momento para hacer negociaciones, los sucesos estarán muy inconstantes y puede que pienses que todo está yendo de maravilla cuando en realidad no es así.

Consejo: “La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces” -Jean Jacques Rousseau