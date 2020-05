Escorpio – Horóscopo del 10 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.



Amor:

Los celos son la suma del miedo y la desconfianza, no es amor y jamás lo será, si estas actuando cambia tu actitud, las personas no son posesión de otras, se es libre, aunque se tenga parejas, padres, hijos, amigos….

Dinero:

Es bueno desprenderse de todo aquello que ya no te aporta nada en tu vida, cuando lo hagas sentirás los cambios de inmediato, la prosperidad fluye por correspondencia.

Salud:

El ejercicio te ayuda a canalizar la energía que hay en ti, todos los días dedica veinte minutos de tu tiempo a realizarlos, luego descansa y disfruta de tu resto de día.

Consejo:

Respira profundo y deja que el universo se encargue, el es benevolente, amoroso y permitirá que comiences una nueva etapa sin tropiezos, deja que todo se acomode.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, te encuentras direccionando con Rata y Buey, el elemento Agua es muy influyente en tu jornada.

Trabajo:

Estarás muy motivado/a por encontrar nuevo conocimiento el día de hoy, aprovecha el tiempo para conocer más sobre temas de tu interés. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Práctica ejercicios que te conecten contigo mismo, que te abran la mente y el espíritu. No hay mejor día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Querrás hablar y comunicarte, expresar tus sentimientos y pensamientos profundos, será increíble para tu alma y liberarás mucho de lo que tenías adentro de tu mente.

Dinero:

Ingeniar distintas formas de seguir creciendo y mejorando tus finanzas será muy bueno para llegar con un plan definido en los próximos días.

Consejo: “Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás” -Daniel Goleman.