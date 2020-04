Escorpio – Horóscopo del 8 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Hoy puedes tener esa conversación que tanto aplazas con tu pareja o alguien de tu familia, todos los aspectos para este día suavizan tus palabras, así que aclara tu mente y ten la certeza en que todo estará bien.

Dinero:

Requieres más concentración en tu labor, algunas veces divagas y pierdes la atención, cuidado puedes recibir llamados de atención por parte de un superior.

Salud:

Si te sientes cansado y agotado, relaja tu mente, no quieras hacerlo todo al mismo tiempo, el descanso en indispensable y dormir es descansar, meditar también lo es.

Consejo:

Es un dia para reflexionar, estar atento a los cambios y aceptar lo que llegue, siempre será para mejorar, no lo dudes.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en choque con la Serpiente. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma.

Trabajo:

Concentrarse en tus tares es lo primordial el dia de hoy, no es recomendable participar en conversaciones que involucren a otra persona sin su consentimiento. Se prudente con tus palabras. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Para distraer tu mente y olvidar el estrés puedes realizar alguna actividad como meditación o tai chi, te darán la estabilidad que tu cuerpo y alma necesitan.

Amor:

Te costara un poco más de lo normal que tu opinión sea tomada en cuenta el día de hoy. La comunicación se verá afectada y llegar a un acuerdo será casi imposible.

Dinero:

No cuentes tus planes personales a todo el mundo, a veces es mejor ser reservado y no decirle nada a nadie. Las personas tienden a meterse en tus decisiones sin ser de utilidad.

Consejo: Si te quejas, te estancas. Si agradeces, avanzas.