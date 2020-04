Escorpio – Horóscopo del 6 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Que tu lealtad y tu amor no se vuelva posesión, tu pareja no te pertenece ni viceversa. Los celos no son amor, son inseguridades y miedos, deja atrás esas viejas creencias que solo hacen que las demás personas se alejen por tu falta de confianza y de seguridad.

Dinero:

Tienes el don de la perseverancia y la constancia, mantenlo activo y sigue trabajando por eso que anhelas y sueñas. No es momento de parar.

Salud:

Usa la pasión que te caracteriza para mantenerte activo y ejercitar tu cuerpo, no pierdas esa chispa aunque el día esté un poco más gris que el anterior.

Consejo:

Confía, no hay mayor bondad que la certeza y la confianza en el otro, en el universo, en ti mismo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras triangulando con el Conejo y la Cabra. Es un gran día para ti, deslumbra hoy.

Trabajo:

Inicia tu día destacando con aportes significante de ideas que tienes en mente, puedes ser un protagonista muy importante en la solución de un problema. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Utiliza las energías del día para leer y aprender sobre temas que te llamen la atención, tu mente estará muy abierta y tendrás buena capacidad de retención. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Activa tu lado generoso y compasivo, hay personas que necesitan que las escuches y le brindes una mano honesta y sensible.

Dinero:

Te sientes muy motivado/a y preparado/a para tomar una decisión importante que ha llegado a tu puerta. Ten valentía, todo será para mejor.

Consejo: “Cada logro comienza con la decisión de intentarlo” –Gail Devers.