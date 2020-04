Escorpio – Horóscopo del 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Cuida a tu pareja y cuida de ti, sé propositivo y no mires lo que falta, siempre mira lo que tienes y todo lo que el universo te ha concedido. Es gratitud.

Dinero:

Eres muy apreciado en tu labor, disfrutas lo que haces y por eso recibes nuevas propuestas, no olvides que poner toda esa energía y pasión a lo que haces, es tu mejor carta de presentación.

Salud:

Recuerda estirar, si debes estar en casa hazlo en la mañana y en la noche, es mejor evitar dolencias en un futuro, recuerda salir un rato al sol.

Consejo:

Cuando puedas haz esa llamada que evitas a toda costa, sal de eso de una vez por todas, aclara lo que se deba aclarar y cierra ese capítulo en tu vida, así podrás seguir adelante.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras en un día oficial de establecer. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para sacarle provecho:

Trabajo:

Serás muy cumplido/a, organizado/a y correcto/a en tu ambiente laboral lo que puede darte unas buenas bases para el futuro, continua así.

Salud:

Es adecuado realizar ejercicios con pesas o aparatos de metal, si no dispones de ello puedes hacer pasatiempos de precisión como la bisutería o coser. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Evita quejarte continuamente sobre cualquier cosa, lo haces con frecuencia y eso te llega a agotar. Puedes practicar no quejarte ni una sola vez hoy y entenderás lo importante que es agradecer lo que tienes.

Dinero:

Hoy puedes tener clarividencia sobre una situación que venía sin resolverse, podrás superar ese obstáculo que estaba bloqueando tu camino.

Consejo: Si te quejas, te estancas. Si agradeces, avanzas.