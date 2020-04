Escorpio – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Confía en las personas que están contigo, algunas veces no escuchas lo que otros tienen para decir, deja el temor, eres lo suficientemente inteligente para dejar que otros abusen de ti, puedes descubrir personas muy interesantes.

Dinero:

Recupera tu pasión por descubrir todo lo que te atrae, por conocer de nuevo lo que tanto te gusta y disfrutar con ello, olvidas que todo se comparte y racionalizas todo. Déjate guiar hoy por tu corazón, ten la certeza que saldrás fortalecido.

Salud:

La guía de un experto para la alimentación es muy apropiada en este momento, puedes aprender mucho y disfrutar el proceso. Hacer que tu alimento te proporcione energía y buenos hábitos.

Consejo:

Aprende a confiar y deja de pensar que nadie tiene nada que ofrecerte, déjate sorprender y procura dejar el control.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.



Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras direccionando con Rata y Buey. Mira más allá de lo que tus ojos enfocan.

Trabajo:

Si enfocas tu concentración en las labores del día es probable que termines antes unos trabajos pendientes, todo depende de ti. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Poner tus pensamientos en orden y clarificar tus ideas es vital hoy, no te dejes ganas por el ocio. Tienes mucho conocimiento que debes explorar.

Amor:

Eres sabio al momento de dar consejos. Transmites confianza y eso será excelente para recibir atención de tu grupo social.

Dinero:

Siempre debes buscar por más en tu vida, no te conformes. Hoy es un buen día para reflexionar y buscar formas de diversificarte.

Consejo: La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión.