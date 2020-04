Escorpio – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Déjate sorprender y no quieras siempre saberlo todo, puedes dejar que otros hagan para ti, de eso se trata, la expectativa queda atrás y comienzas hoy a permitir que el universo te de regalos.

Dinero:

Siempre tienes, de una manera u otra todo se te da, entonces gratitud hacia el universo, no creas que todo se debe únicamente a tu maravillosa labor, el universo también está ahí haciendo que la magia ocurra.

Salud:

El descanso es vital para una mente que está en continua búsqueda del saber, hay que disfrutar también de otras cosas más sencillas y encontrar el equilibrio para apreciar maravilloso de la vida, lo que se da con naturalidad.

Consejo:

El mundo te invita hoy a buscar nuevas experiencias a través del conocimiento, no es momento para aquietar la mente, es momento para escuchar al investigador innato que eres, tienes el universo a tu favor y las ideas te irán llegando.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.



Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras direccionando con Cerdo y Buey. El elemento agua está presente en tu día.

Trabajo:

Si te concentras puedes adelantar muchas tareas pendientes, tu capacidad productiva estará muy activada hoy. Úsalo a tu favor.

Salud:

Date unos minutos al día para desconectarte de la tecnología, úsalo para encontrar estabilidad en tu mente. Haz ejercicio físico o trata de meditar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es excelente día para comunicar una idea o un pensamiento a tus amigos o familiares, puedes crear un cambio en el modo de pensar de las personas.

Dinero:

Se inteligente a la hora de gastar tu dinero, crea un plan de ahorros para alguna situación del futuro. Sera muy útil.

Consejo: “La comunicación guía a la comunidad al entendimiento, intimidad y valoración mutua” –Rollo May.