Escorpio – Horóscopo del 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

A la familia se le da desde la alegría que produce el compartir, hoy la estabilidad y tranquilidad serán lo más importante para brindarles desde el corazón.

Dinero:

Es momento para que hables con ese compañero con el cual no te comprendes muy bien, dialoga en buenos términos y cambia la actitud de ambos.

Salud:

La actividad física es primordial para aumentar tu energía vital, busca estar siempre en movimiento, pon atención a lo que tu cuerpo requiere.

Consejo:

Para conseguir la tranquilidad y la paz que tanto buscas tan solo requieres confiar en ti y en los otros, solo así tendrás la certeza de que los pasos que des te guiarán hacia lo que buscas.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en daño con el Mono, mantente alejado de situaciones que alteren.

Trabajo:

Debes intentar pensar que no todos los que te dan su mano para ayudarte lo hacen con una mala intención, hay mucha gente buena en el mundo. ¡Confía! Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Podrías sentirte algo melancólico y nostálgico, deseas volver a una situación de dicha. Lo más sano es pensar menos en el pasado y céntrate más en lo hermoso del presente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es muy posible que haya varios conflictos a tu alrededor, bien sea con amigos, familia o pareja. Trata de pasar página, serán situaciones que no tienen una causa real, por situaciones de exageración o impulsividad.

Dinero:

No es recomendable hacer ningún negocio ya que tendrás una sensación de desconfianza muy grande que no te dejará completar nada, vuelve a intentarlo cuando te sientas más listo/a.

Consejo: Tus mejores momentos de reflexión están junto a las mujeres importantes de tu vida, comparte tiempo con ellas.