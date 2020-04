Escorpio – Horóscopo del 22 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

El pasado déjalo atrás, no es necesario estar recordando lo que sucedió y lo que no, disfruta de la pareja con la estás hoy y agradece los momentos compartidos.

Dinero:

Recuerda compartir lo que tienes de forma generosa, es la manera más auténtica de agradecer al universo por lo que tienes.

Salud:

Cuida tu garganta y oídos, quizás te estés esforzando mucho, los cambios de temperatura también ayudan a que estas partes del cuerpo se debiliten.

Consejo:

No hagas lo que otros quieren simplemente para agradarles, así pierdes tu esencia y entregas tu poder a otros, debes ser más contundente defendiendo tus principios.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras triangulando con la Cabra y el Conejo, excelente día para recibir algo muy merecido.

Trabajo:

La retroalimentación es excelente para hoy, organizar reuniones de trabajo y compartir ideas será muy gratificante. Recibir información nueva siempre trae algo positivo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta involucrar alimentos saludables en tus comidas, como verduras o frutas. Cuidarte y preocuparte por ti mismo es primordial. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hoy deslumbra a tu pareja con tu amor y cariño incondicional, todo será retribuido y habrá un ambiente muy maravilloso para ambos.

Dinero:

Excelente día para poner en equilibrio tus finanzas, si tienes la posibilidad de hacer un ingreso extra sería increíble. Todo lo abundante te seguirá hoy.

Consejo: Tus mejores momentos de reflexión están junto a las mujeres importantes de tu vida, comparte tiempo con ellas.