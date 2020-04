Escorpio – Horóscopo del 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Todo lo expresas, todo lo dices con tu forma de ser y de actuar, eres una persona muy valiosa y querido por muchos, solo ten confianza en ti y en tus sentimientos, el valor que te des a ti lo reflejas en el valor que le des a los demás.

Dinero:

Lo material siempre da satisfacción y estabilidad, lo más importante es que no pierdas el norte, para ser más consciente del merecimiento debes conectar tu parte espiritual con el material.

Salud:

Ten cuidado con el sedentarismo, eres muy activo y esto no te conviene, en casa puedes hacer todo lo que gustes, vuelve a tu ritmo a la normalidad.

Consejo:

Los momentos para estar en soledad son tan importantes como los que compartes, saca tiempo para descubrir todo lo que te apasiona, conocer en verdad quien eres.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, es abundante para recibir.

Trabajo:

Si conservas tu mente en orden todo tu exterior también estará equilibrado, procura organizar muy bien tu espacio de trabajo para no perder algo importante. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Activar la mente y el pensamiento, bien sea leyendo, escribiendo o estudiando, te dará mucho poder de retención y análisis. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás una motivación interna por ayudar a quienes lo necesitan, recibirás mucho para entender y apreciar.

Dinero:

Ten mucha certeza al momento de entregar tu dinero a alguien, bien sea una persona o una inversión, antes de todo investiga y cerciórate.

Consejo: La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos sino de lo que somos.