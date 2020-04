Escorpio – Horóscopo del 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

No temas a entregar tu corazón las veces que sea necesario. Es mejor que te rompan el corazón muchas veces a tener miedo a sentir, ¿pueden aparecer momentos difíciles? Claro, pero también cosas maravillosas de las que no te arrepentirás. Da el paso, no temas más.

Dinero:

Tu merecimiento es ilimitado cuando decides reducir las quejas y dar valor a lo realmente importante. Te vuelves tacaño y juzgas las inversiones de los demás solo porque tú no las harías de esa manera.

Salud:

Cuida tu cuerpo para que puedas agradecer por todos los beneficios que te trae. Dale un break, un descanso para aliviar tensiones y así puedas refrescarte para continuar cumpliendo sueños.

Consejo:

Es más difícil saber que las otras personas te aman más de lo que tu a ellas, o al menos eso les das a entender y muchas veces los haces sentir solos o no correspondidos, cuidado con tanta frialdad.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras en choque con la Serpiente, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

No trates de resolver un problema o expresar tus opiniones, es mejor esperar a un día más favorable para que se pueda crear una solución verdadera. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Mantén tu mente en calma y tus oídos sordos, solo una persona inteligente como tu hace caso omiso a historias sin fundamentos. Enfoca tu energía en actividades deportivas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Piensa muy bien quien merece tu afecta y lealtad, solo necesitas a tu alrededor personas que te apoyen y te inspiren, todo lo demás déjalo ir.

Dinero:

No es un buen día para pedir préstamos, aumentos de sueldo o una recompensa por tu esfuerzo, aunque tengas muy buenas razones la comunicación será pobre y no se podrá llegar a nada.

Consejo: Una manera de demostrar la inteligencia es sabiendo ignorar lo que no vale la pena.