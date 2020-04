Escorpio – Horóscopo del 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Debes ser real y honesto contigo mismo si quieres mejorar las relaciones que construyes, nada puede crecer si se basa en la desconfianza. Es momento que abras tu corazón para dar, no solo para recibir.

Dinero:

Trázate nuevas metas y pon atención a todo el proceso, así comprobarás que cuando algo te apasiona no te cansas hasta lograrlo y destacar en eso. Ese es tu mejor filtro para tomar decisiones, revisa si eres capaz de ir hasta el final, no por terquedad sino por amor a lo que haces.

Salud:

La belleza no solo está en lo estético, deja de compararte porque no lo haces para trazarte metas sino para desgastarte y sentirte inconforme con lo que eres. Disfruta tu cuerpo, cuídalo, ámalo, valóralo; es realmente lo único que te pertenece.

Consejo:

Cuídate para que los demás puedan ver tu valor real, en la medida que te pones en primer plano, los demás también se permiten hacerte campo en su vida.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Establecer, excelente para sentar las bases del futuro.

Trabajo:

Buscar conocimiento nuevo podrá ayudarte a concebir una idea nueva o una estrategia para tus proyectos futuros, mantente atento/a la información que te rodea. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Proponerse una meta en cuanto a tu salud puede ser provechoso para hoy, inicia la semana con un plan para realizar ejercicios físicos y con toda la disposición trata de cumplirlo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si no tenías la inspiración para decirle algo a alguien puedes comenzar por escribir aquello que quieres expresar, veras como el bloqueo que tenías desaparece y serás mucho más claro/a en tu comunicación.

Dinero:

Es el día indicado para ver cómo van tus finanzas y reflexionar sobre lo que debes hacer para mejorarlas o mantenerlas estables.

Consejo: La disciplina es el puente entre las metas y los logros.