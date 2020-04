Escorpio – Horóscopo del 17 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Estás buscando en los otros lo que no encuentras en ti, ten presente que las personas no llenan nuestros vacíos ni cubren nuestras expectativas, para confiar en los demás debes confiar primero en ti mismo.

Dinero:

Resuelve los pendientes que tengas, habla con las personas de tu familia para que te colaboren en estos momentos, la experiencia de otros te sirve para tomar la decisión correcta.

Salud:

Las pausas activas son necesarias para equilibrar tu organismo, no las dejes en el olvido, hay que descansar varias veces para ser más productivo y no forzar el cuerpo.

Consejo:

El camino se despeja siempre y cuando seas sincero contigo mismo, no te pongas a prueba, simplemente muéstrate tal cual eres y disfruta de la autenticidad de tu esencia.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en destrucción con el Tigre, respirar y darte un descanso cuando las situaciones se complican es importante.

Trabajo:

Mantenerte enfocado/a en una actividad se te resultará un poco difícil y tu concentración no estará al máximo. Tener mucha fuerza de voluntad y disposición es lo ideal para cumplir con tus deberes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Toma un momento para calmar tus pensamientos y volver a conectarte con tu interior, no te dejes llevar por la negatividad. Una actividad relajante hará que te distraigas.

Amor:

Reconocerte y tener admiración por lo que has hecho te dará mucha más confianza en ti mismo/a, eres increíble y seguirás haciendo cosas extraordinarias.

Dinero:

Debes tener mucho cuidado al momento de tomar decisiones, un error podría hacer que una situación buena cambie a mala. ¡Mente clara!

Consejo: “Relájate frente a lo que no puedes cambiar, hasta que se te muestre la siguiente ruta” –Tosha Silver.