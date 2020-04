Escorpio – Horóscopo del 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Se más considerado con tu pareja, quieres que adivine tus deseos, pensamientos y emociones, así no logras nada, solo alejar y pasar malos ratos. Debes comunicar desde el amor lo que te gusta y lo que no.

Dinero:

Te gusta tu labor, la disfrutas y cuando piensas en todo lo que logras, te proyectas y muchas veces cuando no logras lo que anhelabas te dejas abatir por el fracaso, pero noes así, simplemente el universo tiene algo mejor y aun no te has dado cuenta.

Salud:

El tiempo siempre está a tu favor, ponlo a tu disposición así logras laborar y tener tiempo de ocio, para relajarte, ver una serie, hacer ejercicio o dormir. Encuentras tiempo para ti.

Consejo:

No todo lo que se hace debe ser productivo en términos de finanzas, debe ser también para conectar con quién eres realmente, para compartir y liberar todas las cargas que acumulas.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras combinando direccionalmente con Rata y Cerdo, el pensamiento y la sabiduría son primordiales.

Trabajo:

Eres bueno/a adaptándote a las circunstancias, consigue excelentes resultados a través de eso. Si puedes transmite tu calma y serenidad a quienes lo necesitan para enfrentar los cambios.

Salud:

Si tienes la disposición correcta podrás iniciar con buen pie tu jornada de ejercicios, activa y mueve tu cuerpo hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es muy importante comunicarte, tener una charla divertida con tu grupo de amigos o una conversación interesante con tu familia. ¡Tú decides!

Dinero:

Es un buen día para pedir o recibir un aumento de sueldo, una recompensa por tu compromiso o algún dinero extra. Recíbelo con los brazos abiertos.

Consejo: Si tienes el hábito de tomar las cosas con alegría, rara vez te encontraras en circunstancias difíciles.