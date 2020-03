Escorpio – Horóscopo del 27 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Tiendes a esconderte a buscar una barrera de protección, buscas descubrir lo más profundo en las personas que te rodean y conocerlas a fondo según tu análisis, pero no permites que las personas te conozcan. Sé más flexible y menos crítico

Dinero:

Consigues lo que deseas por la tenacidad en tus acciones, te encanta tener el control y hacer que las personas sientan que tienes el poder en las negociaciones, hoy es un día para ceder un poco en el control.

Salud:

Eres prudente porque te gusta tener una buena condición física, estar bien y saludable es lo normal en ti, haces lo que debes hacer y no te molesta, te encanta que todos te admiren. Cuidado con la arrogancia.

Consejo:

Sabes que tu presencia es atrayente no eres invisible a las personas, tu aire de misterio es tan atrayente que a veces manipulas a la persona para lograr lo que deseas. Hoy puedes cambiar tu actitud y obtener lo mejor de ti para compartir

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, estas en choque con la Serpiente. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

En ciertos momentos es preferible no comentar nada acerca de tus proyectos personales, las malas energías afectan el rumbo de tu destino. Se prudente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Organiza tus pensamientos, no te estanques en el ocio. Haz actividades productivas que te distraigan y te nutran al mismo tiempo. Realizar dibujos coloridos son de gran ayuda.

Amor:

Es recomendable ser selectivo al momento de escuchar consejos, no todos te servirán, pero debes apreciar cada uno. Si no encuentras solución a tu inquietud escucharte a ti mismo/a es la opción más acertada.

Dinero:

No es buen momento para plantear una oferta de negocio, una venta o pedir ayuda financiera, es posible que hayan malentendidos por una comunicación inadecuada.

Consejo: No siempre se calla para guardar silencio; se calla para conservar la paz. A veces conservar la paz es mejor que tener razón.