Escorpio – Horóscopo del 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

¿Hoy votas por la razón o por el corazón? Deja esa dualidad constante y busca un equilibrio para que puedas definir qué quieres. Soltería o pareja, las dos son maravillosas si sabes lo que mereces y lo que anhelas.

Dinero:

Deja de pensar que el dinero es un problema, un límite y una angustia; mientras más lo veas así más dolores de cabeza te va a causar. ¿Es necesario para vivir? Claro que sí, pero no es batería única y fundamental de la felicidad o el éxito.

Salud:

Cuando te propones algo, lo logras y eso lo puedes hacer con tu cuerpo físico, emocional o mental. Sin embargo, debes dejar el orgullo y la terquedad para ver cuáles son las transformaciones que más te convienen en este momento.

Consejo:

Entabla una conversación con alguien que siempre has querido conocer, no dejes que tus miedos y prevenciones te limiten. Verás la magia en acción.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras direccionando con Rata y Buey. Sigue las recomendaciones:

Trabajo:

Hoy se sereno y calmado, no te exaltes y cultiva conocimiento. Lee, escribe o ve algún documental, la productividad es esencial.

Salud:

Relájate, prende una vela aromática y deja que tu cuerpo respire. No crees historias en tu mente, la paranoia es muy mala para ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Practica la tolerancia con quienes te rodean, hay que aceptar que todos somos distintos y nadie va al mismo ritmo que tú.

Dinero:

Eres inteligente, has tomado buenas decisiones y hoy mereces un descanso. Tómalo sin refutar.

Consejo: “El bienestar y salud son un deber, de otra manera no podríamos mantener nuestra mente fuerte y clara” -Buda