Escorpio – Horóscopo del 29 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Confía para que puedas encontrar el valor en la luz que habita en cada una de las personas que te quieren. Confía en su amor y en tus sentimientos hacia ellos, no temas hacerlo y disfrútalo para que respondas de forma correspondiente al amor que te dan.

Dinero:

Mientras cuides de ti, de tu bienestar y de lo que requieres el universo te dará por correspondencia lo que necesitas para llevar a cabo tus proyectos y sueños.

Salud:

No te quedes estático y escucha tu cuerpo, haz las transformaciones necesarias para dar el paso fundamental para mejorar tu salud.

Consejo:

Respeta a los demás para que puedas aprender de ellos y reconocer su valor.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras triangulando con Cabra y Conejo, el amor y la belleza son tu motivación.

Trabajo:

Utiliza tus habilidades de socialización para crear relaciones duraderas y positivas con tus compañeros de trabajo, siempre se necesita de personas que estén en tu misma sintonía. Si es posible quédate en casa, la virtualidad sirve de apoyo.

Salud:

Con tu determinación eres capaz de dejar a un lado costumbres desfavorables para tu salud, no es fácil pero el día te apoya para que puedas cumplirlo con más tranquilidad.

Amor:

Con tu simpatía y pasión puedes crear un ambiente muy grato para tu relación de pareja. Sean creativos y exprésense todo lo que sienten, será un día muy feliz.

Dinero:

Excelente día para estudiar un proyecto futuro o invertir en algún negocio que te interese. No te cierres a las posibilidades.

Consejo: Superar es necesario, seguir adelante es esencial y mirar hacia atrás es perder el tiempo.