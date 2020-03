Escorpio – Horóscopo del 28 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Escucha tu entorno, aprende de él y agradece todo lo que te ha dado. Busca formas de expresar tu amor que sean claras para los demás, no siempre tu forma de dar amor es la forma en la que tu pareja lo recibe. Si no sabes, pregúntale.

Dinero:

Entiendes que los recursos son ilimitados, que eres próspero y afortunado de tener acceso a tantas cosas, sin embargo se te están escapando los aspectos más sencillos. La prosperidad no es solo por el dinero, ve un poco más profundo y encontrarás la respuesta.

Salud:

Deja de sacar excusas y de dudar, eres maravilloso, tu cuerpo es perfecto porque te da vida y te permite ir donde desees. Es un momento de introspección, reflexiona y cuídate para que puedas seguir aprovechando la vida que tienes.

Consejo:

No te vayan por el lado oscuro de las cosas, mira lo positivo, mira con una perspectiva de luz por estos días.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, te encuentras en un día oficial, bueno para conseguir resultados equitativos.

Trabajo:

Organizar debe ser tarea necesaria el día de hoy, si un espacio no está ordenado entonces es posible que algunas cosas importantes se pierdan. Evita que eso suceda.

Salud:

Hacer ejercicios que requieran fuerza será un medio para canalizar energías negativas, combínalo con una buena respiración y será el doble de beneficioso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Reflexionar sobre tus actitudes negativas es un buen ejercicio para razonar sobre los cambios que debes hacer en tu vida. Hoy solo identifica tus falencias.

Dinero:

Tienes influencias muy positivas en cuestiones financieras, aprovéchalas para incrementar tu capital. Siempre ten precauciones, se inteligente.

Consejo: Es mejor prevenir a tiempo, que lamentar ya demasiado tarde.