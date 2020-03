Escorpio – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Siente que mereces tener lo que tanto anhelas, el amor es uno y se construye entre dos, se trata de confiar y ser feliz, vive cada momento y disfrútalo.

Dinero:

Por hoy no compres por comprar, busca ser más generoso con las personas que hoy lo requieran por cualquier circunstancia.

Salud:

Reserva un tiempo para tu cuidado físico y emocional, que el día se renueva y el cuerpo también recobra su energía.

Consejo:

El servicio desinteresado hacia los demás es lo que mayor recompensa tiene, por eso en este día apoya a una persona que requiera de tu compañía o de una palabra de aliento.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, algunos obstáculos pueden ser derribados. ¡Inténtalo!

Trabajo:

No es el día indicado para comenzar un proyecto, lanzar al mercado un producto o discutir ideas. Las actividades rutinarias son la mejor opción, se creativo para animar tu dia.

Salud:

Puedes intentar remover energías pasadas que ya no te aportan nada positivo, una limpieza energética tanto en ti como en tu hogar es importante. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No es bueno para nadie que tu actitud sea negativa, cambia la irritación, la antipatía y el egoísmo por comprensión, humanidad y cariño.

Dinero:

Por tu perseverancia es posible que se te abra la puerta que has estado esperando, no desaproveches la energía de la estrella Virtud Dragón.

Consejo: La tolerancia empieza por escuchar para entender, no para contestar.