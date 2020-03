Escorpio – Horóscopo del 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Disfruta del buen momento por el que atraviesa la relación, la comunicación es fluida y les atraen las mismas cosas, aprendan de lo que tienen para ofrecerse como personas, disfruten de su pasión.

Dinero:

Para aceptar el cambio que le proponen no solo tenga en cuenta el dinero que le ofrecen, piense que tan feliz será haciendo lo ue le proponen, si tendrá tiempo para disfrutar con los suyos.

Salud:

Hacer ejercicio en casa, alimentarse bien y poner horarios son necesarios en este momento para no perder la energía vital en la desesperación, mantener la calma es una virtud, entonces hazlo, es para el bien-estar de todos.

Consejo:

La conexión que tienes con el universo aprovechala en estos momentos que se requiere de amor,paciencia, compasión y amor por el otro,

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, ¡triangulas con Conejo y Cabra! Buen momento para planificar.

Trabajo:

En una reunión saca a relucir tu intelecto, podrás generar un impacto positivo alrededor de tu ambiente laboral. La reunión, si es posible, vía video llamada.

Salud:

Ponte en un lugar donde los rayos del sol te toquen, es muy beneficioso para nutrir tus energías positivamente. Te hará sentir más feliz.

Amor:

Tu apoyo es de gran ayuda sobre los demás, haces sentir a la gente estable. Inténtalo con alguien que lo necesite.

Dinero:

Es un excelente día para destinar un poco de tu dinero a un fondo de ahorros, piensa en tus planes futuros.

Consejo: “Planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora” – Alan Lakein.