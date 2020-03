Escorpio – Horóscopo del 24 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Esa energía y fuerza que te caracteriza es vital en estos momentos, si tienes pareja disfruta del tiempo compartido en las circunstancias que les corresponda.

Dinero:

Debes estar consciente que es una época de cambio, para que aprendas que no todo se tiene en el momento que quieres y debes poner la atención en lo verdaderamente importante.

Salud:

Conserva la calma, ten prioridades y busca emplear tu energía siendo creativo para tu cuidado y el de los tuyos.

Consejo:

Puedes adaptarte a todos los cambios que hayan, lo haces rápido siempre y cuando no pongas mucho misterio en ello. Por eso eres la persona indicada para ayudar en estos momentos, sales avante siempre y cuando lo quieras lograr.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, estas en destrucción con el Tigre. Actitud positiva es lo que necesitaras para este día.

Trabajo:

El entorno laboral está muy susceptible, no bajes la guardia. Probablemente pienses que todo está perfecto y de un momento a otro se arruina. Adáptate a las adversidades.

Salud:

Es posible que te sientas algo decaído, lo importante es que comiences a hacer algo para revertirlo. Con entusiasmo y voluntad puedes cambiar tu ánimo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

El amor propio es el amor más importante de todos, debes amarte para que te amen. Vales oro, ¡date cuenta!

Dinero:

Se inteligente y prudente a la hora de confiar tu dinero, por malas elecciones puedes perder algo de dinero.

Consejo: Puede que todos los días no sean buenos, pero hay algo bueno en todos los días.