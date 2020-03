Escorpio – Horóscopo del 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

No te impongas, hay que dar espacio o tu pareja saldrá en veloz carrera. Calma, deja que respire, ten confianza y recuerda amar en libertad.

Dinero:

Ten cuidado con el dinero, hoy es un día para disfrutar no para salir de compras. Es mejor que después de laborar te quedes en casa.

Salud:

Un deporte como el kick boxing te ayuda hoy a descargar toda esa frustración que puedes estar sintiendo, tiene la adrenalina que requieres.

Consejo:

Todo tiene un ritmo en el universo y debes aprender a respetarlo, a conocerlo y a reconocerlo en tí. La atención está donde está tu energía, así que es tu decisión, cómo lo asumes.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, estas direccionando con Cerdo y Buey. El elemento agua te acompaña.

Trabajo:

Sera un día muy provechoso para alimentar tus conocimientos, estarás abierto a toda la información que llegue. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La paz mental es muy importante el día de hoy, ten lucidez y evita estancarte en tus propios pensamientos.

Amor:

Estas sintiendo tus emociones muy fuertemente, úsalas para que las energías de quienes te rodean sean muy positivas y alegren el ambiente.

Dinero:

Es un buen día para poner en marcha un proyecto importante, los comienzos son esenciales para rendir frutos en el futuro.

Consejo: ¡Confía en la magia de los nuevos comienzos!