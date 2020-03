Escorpio – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Mantén la tranquilidad, si tienes pareja sería muy bueno que se concretaran los diálogos entre ustedes para que armonicen la relación, así evitan malos entendidos y supuestos que terminan en enojo.

Dinero:

Un cambio en tu labor será de mucho beneficio, solo te piden discreción para concretar, depende de ti si lo recibes o no; esto siempre traerá beneficios a nivel financiero.

Salud:

Este día recobra tu energía para que no te sientas sin ánimo, una caminata para sentir los rayos del sol te ayudará mucho,

Consejo:

Estar atento es lo requieres hoy, te llegarán mensajes muy claros para hacer todo lo que desees, así que no te disperses o perderás una oportunidad muy buena.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, estas direccionando y triangulando con el día, que además es muy positivo. Brilla hoy.

Trabajo:

Tu inteligencia deslumbrará a otros, tienes mucho para decir y tienes conocimiento sobre muchos temas, aprovéchalo para quedar bien ante personas importantes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizar dibujos, pintar, escuchar música, resolver acertijos activará tu creatividad y te hará ver las cosas de diversas formas. ¡Ponlo a prueba!

Amor:

La comunicación lo es todo y tienes tendencia a guardarte las cosas solo para ti, si no te expresas eso comenzara a sembrar tristeza. Suéltalo todo, tienes a tu alrededor personas que te apoyan.

Dinero:

Confía en tu sabiduría, te has preparado y sabes lo que tienes que hacer. Consigue ese negocio o venta, tienes el poder de la persuasión contigo.

Consejo: “La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo” -Albert Einstein