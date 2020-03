Escorpio – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Si no tienes pareja, es posible que conozcas a una persona que te va a encantar, así que procura no actuar impulsivamente, pues todo lo quieres para ya y si no se da, te aburres. Ten calma, para que todo se de en armonía, es mejor que no te apures.

Dinero:

En tu labor debes ser mas prudente con tus compañeros, mejora tu comunicación ya que es un día de cambios a nivel laboral. El dinero no faltará, pero no te descuides haciendo compras innecesarias, estas en un momento de estabilidad financiera.

Salud:

El bienestar es más importante que tener un buen físico, es donde se integran el cuerpo que habitas y tu esencia, donde encuentras el equilibrio; por eso, separa hoy tiempo para ti.

Consejo:

Hoy tendrás que tomar decisiones muy importantes, piensa muy bien antes de actuar y sé prudente, el universo te pone frente a situaciones que crees ya sanadas y depende de ti cómo actúes en esos momentos.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, las energías están neutras para ti. Sigue las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

El día no es positivo para reuniones o comienzos de proyectos, dedícate a nutrir tu conocimiento con nueva información sobre temas de tu interés.

Salud:

Canaliza tus energías meditando con agua a tu alrededor, cuando lo hagas te sentirás renovado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La paciencia y tolerancia es algo fundamental para practicar. Si te sientes un poco obstinado es mejor contar hasta diez y calmarte a solas.

Dinero:

No te expongas a situaciones de hurtos, es preferible quedarse en casa hoy y realizar todas tus obligaciones vía internet. Evitaras pérdidas de dinero u objetos valiosos.

Consejo: “Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender” – Sagan