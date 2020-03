Escorpio – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, a pesar de que es un día de inicio, la energía no promueve buenos resultados, ten en cuenta estos consejos.

Trabajo:

Se la voz de la razón en tiempos de crisis, la gente escuchara y buscara tus consejos, promueve la serenidad.

Salud:

Busca realizar actividades físicas, si no tienes forma de ir a un gimnasio intenta viendo videos donde te expliquen ejercicios caseros. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No interrumpas el proceso de aprendizaje de nadie, el que necesite que lo ayudes te lo pedirá.

Dinero:

La energía del día no apoya retorno de actividades personales, pero si de construcciones, invierte en tu casa.

Consejo: Cuanto mas grande es el caos, mas cerca esta la solución.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en daño con el Mono. Control mental y emocional, primordial en el día.

Trabajo:

Eres capaz de decidir si involucrarte en una discusión sin sentido alguno o hacerle caso omiso y seguir con tus deberes. Decide sabiamente.

Salud:

Quisieras vivir momentos del pasado nuevamente. No te concentres en eso, tienes que impulsarte a siempre tratar de vivir el presente lo más consiente que puedas.

Amor:

Puede haber mucha susceptibilidad entre tú pareja y tú. No se dejen llevar por las emociones temporales.

Dinero:

Es recomendable que si te ofrecen una oferta de trabajo o negocio te permitas un tiempo para analizar la propuesta. No tomes decisiones importantes hoy, tendrás la sensación de que nadie es completamente sincero.

Consejo: “Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás” -Daniel Goleman.