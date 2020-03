Escorpio – Horóscopo del 15 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Qué motivante es ver que las personas te acogen y te aprecian, les enseñas muchas cosas cada día. Aprovecha y disfruta de tu pareja, recuerda que el amor es para eso, para disfrutarlo sin límite y sin presiones. Hoy es un día para agradecer desde la dicha y el disfrute.

Dinero:

¿Qué tal comenzar a revisar opciones en el extranjero? No necesariamente para recibir dinero, sino para invertir en ti, ¿un posgrado?, ¿aprender un idioma nuevo? Proyéctate más allá de lo que conoces como realidad. Expandir tus fronteras sin duda aumentará tu prosperidad, es momento de iniciar.

Salud:

La energía está, pero si no descansas y si no cuidas de ti, no podrás aprovecharla. Deja de hacer daño a tu cuerpo cuando puedes evitarlo, cuídate un poco del consumo de alcohol y bebidas gaseosas o con mucha azúcar.

Consejo:

Aprovecha tus dones para hacer revisiones internas, no te vayas por lo oscuro, la invitación es para que reconozcas todo lo maravilloso que eres y todo lo que tienes, lo afortunado que eres.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, estas en choque con la Serpiente. Escoge bien a las personas de tu entorno.

Trabajo:

Si te sientes incómodo/a en una reunión familiar o de amigos es mejor que te alejes un poco, las personas tienden a interferir en el curso de tu vida.

Salud:

Desintoxícate de las redes sociales por hoy, es un ejercicio muy reconfortante para dejar respirar la mente de tanta información.

Amor:

Hoy evade comentarios sin sentido. Algunos serán malintencionados, trata de no prestarle mucha atención.

Dinero:

Los acuerdos informales casi nunca llegan a nada. Evita prometer algo que no eres capaz de cumplir.

Consejo: “Ten menos curiosidad por la gente y más curiosidad por las ideas” – Marie Curie