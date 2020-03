Escorpio – Horóscopo del 14 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Estás impactando, la gente te ve y quiere conocerte. Atrévete y disfruta de lo que te puede brindar la compañía y las nuevas personas, déjate sorprender.

Dinero:

Deja las emociones a un lado antes de comprar, reconcíliate con el dinero y comprende que eres merecedor y próspero. Tu abundancia no es igual a tu cuenta bancaria.

Salud:

Haz ejercicio y mantente activo, sal un poco de la ensoñación y busca un poco más de tierra con el deporte y la alimentación.

Consejo:

Tu vitalidad también depende de tu actitud, las quejas nos restan y nos separan de nuestros propósitos, son juegos de distracciones.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, es ideal para remover energías pasadas.

Trabajo:

No es buena idea estar en juntas de trabajo ya que la fluidez de las ideas no será óptima. Es mejor concentrarse en trabajo individual.

Salud:

Déjate arrullar por el fuego, estar cerca de chimeneas o sentir los rayos del sol es excelente para que te sientas renovado.

Amor:

No tomes todo personal, tienes tendencia a reaccionar exageradamente y eso solo creara aún más complicaciones a tu alrededor.

Dinero:

No desgastes tus energías tratando de cobrarle a alguien hoy, será en vano. Preferiblemente espera a un día más próspero para los retornos.

Consejo: Quien se transforma a sí mismo, transforma el mundo.