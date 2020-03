Escorpio – Horóscopo del 13 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Las personas intentan conocerte, no pongas barreras y abre las puertas a nuevas experiencias en tu vida. A veces puede ser timidez, pero no permitas que eso se apodere de ti y limite tus relaciones.

Dinero:

Es posible que veas pequeños regalos, pequeños beneficios que te harán sentirte afortunado. Pon atención a los detalles.

Salud:

Cuídate de las actividades riesgosas. Haz actividad física, tienes energía para hacerlo, no dejes que te gane la pereza.

Consejo:

Aprovecha tu sentido del humor particular para entablar nuevas relaciones y conocer gente, te sorprenderás los tesoros que puedes encontrar en el corazón de las personas cuando te atreves a confiar.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yang, ¡estas triangulando con Conejo y Cabra!

Trabajo:

Utiliza tus capacidades de liderazgo para construir algo valioso que pueda ser útil en tu área laboral. ¡Puedes hacerlo!

Salud:

Si quieres puedes renovar las energías de tu cuerpo visitando un spa. Los masajes harán que todo lo que ya no sirve en tu vida desaparezca.

Amor:

Tu simpatía hace que las personas se sientan a justo contigo, sigue contagiándolos de esa alegría que llevas por dentro el día de hoy.

Dinero:

No estas motivado por lo monetario, sin embargo, la negociación es tu fuerte. Podrías conseguir alianzas interesantes.

Consejo: Levántate cada mañana y convéncete de que puedes hacerlo.