Escorpio – Horóscopo del 08 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Estás en la búsqueda de un lazo duradero, a largo plazo. Puedes sentir que has tenido mucho movimiento en este aspecto, por lo que ahora requieres algo tranquilo, que te proporcione calma. Este día te verán especialmente atractivo.

Dinero:

Es un gran día para sentirte próspero y buscar expandir tu fortuna, puedes comenzar a hacer planes para esto.

Salud:

Tendrás mucha energía para hacer actividad física, aprovéchala.

Evita los deportes extremos.

Consejo:

Es un gran momento para ti, disfrútalo y aprende a sentirte valioso, porque lo eres. Aprovecha esta energía para rodearte de tus seres queridos y compartir con ellos.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, no te expongas a situaciones desfavorecedoras.

Trabajo:

Seguir tu rutina de domingo es muy importante, el día no es efectivo para intentar algo nuevo.

Salud:

Realiza actividades que te generen felicidad, rodéate de personas que amas y te aporten energía positiva.

Amor:

Siente el calor de las relaciones y agradece por ellas, no es un buen día para formalizar algo con la persona especial.

Dinero:

Eres propenso a perder algo de valor, asegúrate de llevar todo contigo cuando salgas de un lugar.

Consejo: “La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía” –Gandhi.