Escorpio – Horóscopo del 07 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Controla los celos y la desconfianza, aprende a ser genuino contigo mismo.

Dinero: Es un día tranquilo, no te embarque en inversiones que no puedas sostener.

Salud: Busca el equilibrio en todo lo que hagas, evita el exceso de pensamiento.

Consejo: Aprovecha la energía del día para incrementar la confianza en ti mismo.



CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, el dia tiene energía negativa, vívelo tranquilamente.

Trabajo:

Es recomendable no hacer ninguna reunión de trabajo o visitar clientes, si puedes disfruta del dia en la comodidad de tu casa.

Salud:

Realiza actividades calmadas, como el yoga. Si esta en tu poder evitar actividades que puedan terminar en incidentes.

Amor:

Céntrate en ti el dia de hoy, las relaciones se encuentran algo conflictivas. Es mejor impedirlas.

Dinero:

Si tienes pensado una gran inversión, como comprar un automóvil o una casa no firmes ningún papel. Espera a un dia más positivo.

Consejo: “Cuanto más silencias la mente, más escuchas” -Ram Dass