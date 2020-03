Escorpio – Horóscopo del 06 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Quieres un poco libertad y es importante expresar esto al otro, para no generar malentendidos o distanciamientos.

Dinero: Excelente dia para solicitar créditos con el fin de ordenar la economía o para inversiones.

Salud: Cuida los alimentos que ingieres, tu estomago podría estar más sensible el día de hoy.



Consejo: Aprovecha la energía del día para tener un momento para ti mismo. Un espacio de bienestar y soledad.



CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, estas en daño con Mono. Se pueden presentar conflictos a tu alrededor

Trabajo:

A veces sentimos paranoia con respecto a las intenciones de las otras personas. No te centres mucho en eso hoy, libera tu mente de pensamientos negativos.

Salud:

El pasado te estanca y no deja que progreses. Es bueno recordar momentos felices, lo malo es quedarse ahí. ¡Vive el aquí y el ahora!

Amor:

Deberías pensar bien que decir antes de hablar, podrías transmitir confusión e incoherencia a las personas.

Dinero:

Es mejor no pedir préstamos o cobrar deudas, se pueden presentar malentendidos en la comunicación.

Consejo: “La raíz del sufrimiento es el apego” -Buda