Escorpio – Horóscopo de 29 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Te estas aislando y tu pareja se esta dando cuenta, lo mejor es que seas sincero contigo mismo y decidas si quieres o no continuar en la relación.

Dinero: Te encuentras disperso, si quieres lograr las metas que te propusiste a comienzo de año debes ser mas dedicado en tus labores.

Salud: Te encuentras muy estresado el día de hoy porque tienes una decisión muy difícil que tomar.

Consejo: Los problemas se resuelven dando la cara y con la verdad siempre por delante.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, estas en destrucción con Tigre, podrían haber altercados.

Trabajo:

Puedes sentirte algo aburrido y sin ánimos, evita el sedentarismo. Sal a pasear.

Salud:

Paz mental para hoy, no hagas nada que te altere las emociones, estas sensible y se notara al comunicarte.

Amor:

Comienza pensando en lo afortunado que eres por las personas que te rodean. Podrías cometer algún error al ser distante.

Dinero:

No te estanques en lo que te falta, hará que veas imposible el camino que debes tomar.

Consejo: Si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta.