Escorpio – Horóscopo de 28 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Puede que estés tan enfocado en el trabajo de estas olvidando compartir con tu pareja, tu familia o tus seres queridos, reconecta.

Dinero: Hoy a pesar de estar cansado de todo el trabajo que has realizado en la semana, una persona te va a contactar porque necesita de tu ayuda, no te niegues, el universo paga de maneras misteriosas.

Salud: Tienes que comenzar a entrenar tu cuerpo, busca alguna actividad donde te sientas bien, si ya te encuentras realizando alguna no renuncies, lo mejor es buscar otra.

Consejo: Tienes que pensar positivo. No importa que tan grave sea la situación, importa como reacciones.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, conéctate con elementos que contengan agua.

Trabajo:

Tu mente estará volando el día de hoy, utilízala para algo productivo en tu trabajo. Tendrás gran capacidad de asimilación.

Salud:

Practicar actividades que hagan fluir el cuerpo como yoga o el baile son muy buenas para activar todas tus energías las cuales están siendo influenciadas por el elemento Agua.

Amor:

Hoy es viernes y el día es perfecto para compartir con amistades, salir a mover el cuerpo y sobre todo divertirse.

Dinero:

Es un día ideal para hacer algunos cambios en la distribución de tus finanzas, prioriza y veras que todo fluye mejor.

Consejo: Tienes la facultad de mejorar lo que consideres que no funcionan.