Escorpio – Horóscopo de 25 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: El día de hoy te encontraras un poco emocional, no permitas que tu ego genere problemas que no existen en tu relación.

Dinero: En este día será un testigo de una problemática, no puedes dejar que te afecte, en el momento que te sientas perjudicado toma acción, pero si no te perjudica no puedes dañarle el aprendizaje a la persona que cometió el error.

Salud: Te costara dormir el día de hoy, tu mente se encuentra a mil por segundo, busca alternativas que te ayuden a conciliar el sueño.

Consejo: A veces creemos que estamos ayudando al prójimo, pero simplemente estamos interrumpiendo su proceso de aprendizaje y los sentenciamos a que vuelvan a cometer el mismo error.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, todo depende de la disposición que tengas hacia las situaciones.

Trabajo:

Te sentirás muy productivo y harás muchas cosas en poco tiempo. ¡No bajes el ritmo!

Salud:

Visitar parques o lugares con grandes montañas te brindara la fuerza y determinación que necesitas en el día.

Amor:

Es momento de hacer valer tu palabra en cuestión con esas actitudes que sabes que no corresponden con tu ser.

Dinero:

Puedes comenzar a materializar tus planes si así quieres. El día está a tu favor.

Consejo: Así como das, recibirás.