Escorpio – Horóscopo de 24 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: El día de hoy puedes terminar peleando con tu pareja, si dejas que la situación escale podrían brotar problemas del pasado que abrirán nuevamente heridas.

Dinero: Te encuentras en una buena posición, pero estas criticando demasiado el trabajo de tus compañeros y no ves como tu influencia sobre ellos es tan importante.

Salud: La paz mental debe ser tu objetivo el día de hoy, no dejes que te perturben, practica una buena respiración.

Consejo: Cuando te veas envuelto en una situación difícil que va empeorando, mantén la calma mediante la respiración, es la mejor y mas fácil herramienta.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, los pasos tomados con precaución serán de utilidad.

Trabajo:

Si tienes algún viaje de negocios para el día de hoy los resultados serán agradables, sin embargo, presta atención a tu alrededor.

Salud:

Si tienes una cita médica el día de hoy es recomendable que la cambies, las energías no están favorables para esos tipos de procedimientos.

Amor:

Es un buen momento para reflexionar sobre lo que sientes que debes cambiar de ti mismo. El día está alineado para que cumplas tu prometido.

Dinero:

Hacer inversiones o comercializar es apropiado para hoy, lo recordable para ti es hacerlo con mayor precaución que en otros días.

Consejo: Revisa dos veces lo que está al frente de tus ojos.