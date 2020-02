Escorpio – Horóscopo de 23 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Una amistad muy cercana te va a contactar porque necesita de tu experiencia, quizás solo tu la puedas ayudar.

Dinero: Hoy es un día para descansar y agradecer todo lo que has logrado.

Salud: Tu salud va primero, últimamente no le estas prestando atención y podría pasarte factura pronto.

Consejo: Hoy por ti, mañana por mi. No pierdas la oportunidad de ayudar a alguien porque te interrumpe de tu cronograma.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yin, la tolerancia será tu mejor aliado. ¡Apóyate en eso!

Trabajo:

Recomendable no discutir sobre el trabajo o enfocarte en eso. Desconéctate de aquello y disfruta el domingo.

Salud:

Para despejar la mente es preferible hacer actividades de concentración, y si es posible meditar y orar.

Amor:

Recuerda confiar en las personas adecuadas y que sientan sintonía contigo, evitaras sentir desconfianza y dudas.

Dinero:

Es preferible no hacer transacciones económicas importantes hoy, ya que las energías no están a tu favor. Espera a un día Conejo o Cabra.

Consejo: “Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones” -Sócrates