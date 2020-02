Escorpio – Horóscopo de 22 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: El día de hoy se pronostica una pelea familiar o amorosa que te agotara física y emocionalmente, lo mejor que puedes hacer es evitar la pelea, mas no evadiendo la conversación.

Dinero: Sientes que las cosas no están funcionando en el trabajo o en tu negocio, debes ser precavido y mantener tus gastos al mínimo, ya que se avecinan un momento económico difícil.

Salud: Intenta recuperar tu forma física, mas que la estética tu salud podría estar en riesgo.

Consejo: Fíjate una meta mensual para ahorrar dinero, no tienes que tener un objetivo para gastarlo con ahorrarlo es suficiente.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, disfruta de las energías recibidas para iniciar algo distinto. ¡Triangulas con Cabra y Conejo!

Trabajo:

Si quieres iniciar un nuevo curso, actividad, seminario es un buen momento para empezar a inscribirse.

Salud:

Hoy es el mejor dia para empezar dietas nuevas, iniciar el gimnasio, salir a correr, meditar o practicar deportes nuevos.

Amor:

Las energías están acompañándote para que sientas tranquilidad al comenzar esa relación amorosa con la persona indicada. ¡Di lo que sientes!

Dinero:

Excelente día para encontrar ayuda financiera en tus relaciones y así que quieran invertir en tus planes a futuro.

Consejo: Al iniciar algo nuevo, te encontrarás con un mundo que jamás te imaginabas.