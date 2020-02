Escorpio – Horóscopo de 20 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Una persona del pasado intentara volver a tu vida, no se lo permitas si te hizo daño antes, no permitas que dañe todo el avance que hiciste al separarla.

Dinero: Mantén el sarcasmo y la ironía al mínimo, puede que la gente que este a tu alrededor no este de humor para aguantarte. Hoy puedes recibir una sorpresa en el trabajo.

Salud: El día de hoy te encontraras un poco abrumado por tus emociones, déjalas salir o te harás daño.

Consejo: El aquí y el ahora es todo lo que importa, ya padeciste el dolor del pasado es momento de prestar atención al futuro.



CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario: Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, se te pueden presentar problemas de comunicación.

Trabajo:

Es posible que se desencadenen chismes e historias inciertas alrededor de tus compañeros de trabajo. Evita involucrarte.

Salud:

Recurrir a actividades con la familia puede ser provechosas para relajarte.

Amor:

No dejes que las personas se entrometan en tu relación, lo que pueden traerte son problemas.

Dinero:

Evita concluir un negocio o proyecto importante, no es un día favorable para actuar en eso.

Consejo: Lo que no han visto tus ojos, no lo inventes con tu boca.