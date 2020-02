Escorpio – Horóscopo de 19 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Toma un respiro y recuerda la razones por las que te enamoraste de esa persona, te estas concentrando solo en sus defectos y eso esta causando que la alejes.

Dinero: Medita sobre tus accione y desempeño en el área laboral, esto hará que tomes conciencia y corrijas esos errores que estas cometiendo

Salud: Los dolores de cabeza acompañaran tu día.

Consejo: Tomar conciencia de uno mismo no es una forma de culparte, es una forma de entender tus errores y mejorarlos.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, no te preocupes por cosas innecesarias. Las personas no están en contra de ti.

Trabajo:

El día estará un poco lento. Ten paciencia y organiza tu semana. No dejes que las tareas se te vuelvan una carga.

Salud:

Trata de no aislarte. En días Agua, es importante mantenerte conectado con las personas, evitaras sentirte algo deprimido.

Amor:

Reúnete con tus personas favoritas, te llenara de energía y satisfacción. Sal a bailar, diviértete.

Dinero:

Hoy es un día que no habrá grandes movimientos de dinero. No desesperes.

Consejo: Conectarte con el agua, ir a la playa o a la piscina, te llenará de paz.