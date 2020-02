Escorpio – Horóscopo de 12 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: No conoces términos grises y si tomaste una decisión nada te hará cambiar, aunque en secreto te lamas las heridas, el mundo jamás te enterara que las tienes.

Dinero: Trabajas mucho, estas enfocado y muy productivo.

Salud: No lo demuestras, pero te sientes deprimido.

Consejo: Que pidas cariño no quiere decir debilidad.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, practica la paciencia y evita las reacciones exageradas.

Trabajo:

Hoy es un buen dia para comenzar a darle forma a ese proyecto, bien sea ese ascenso tan anhelado o un proyecto personal. Toma una libreta y deja que la creatividad fluya.

Salud:

Conectarse con tu espiritualidad también es salud, dedícale tiempo a lo que te mantiene relacionado con el universo.

Amor:

Si ya no sientes conexión con esa persona, no es recomendable tomar cartas en el asunto el día de hoy. Espera a un dia Conejo y Cabra para que no todo sea un desastre.

Dinero:

No le prestes dinero a quienes sabes que no son de confianza. Ahórrate la incomodidad que llega después.

Consejo: El color verde te traerá excelentes energías, usa tu imaginación para atraerla.