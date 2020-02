Escorpio – Horóscopo de 11 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Observas detenidamente a tu pareja y la vez cambiada, te pregunto: ¿No serás tú quien ha estado cambiado?

Dinero: Tus habilidades artísticas se ven muy favorecidas.

Salud: Molestias en el bajo vientre.

Consejo: Estás viendo el vaso medio vacío, si cambias la perspectiva, cambiarás tu opinión.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera yang, sentirás que las cosas van muy lentas.

Trabajo:

Tus deberes laborales te abruman, intenta darte un respiro, para volver a empezar. Respira déjate fluir.

Salud:

A pesar de ser tan resistente en tu salud, hoy necesitas bajar la intensidad en tus actividades para sentirte mejor, date el permiso.

Amor:

El día no es favorable para tomar decisiones con tu pareja, espera a que llegue un día Gallo o serpiente.

Dinero:

Comprometerte con ingresos que no has recibido no es la mejor idea. Utiliza tu inteligencia para programarte.

Consejo: Tocar temas importantes en día destrucción no es rentable, espera que llegue un mejor día.