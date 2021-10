“Yanira Challenge” es el baile viral en TikTok: ¿Quién es la mujer salvadoreña?

Yanira Berrios, una mujer de origen Salvadoreño, de 44 años de edad, se ha convertido en la red social de videos, música y baile, TikTok, en toda una estrella, luego de que realizara una particular coreografía en plena plaza principal de San Salvador, grabara un video de tan solo ocho segundos, y lo publicara en su cuenta personal. Tan solo eso fue suficiente para que la mujer, se volviera viral en redes sociales, saliera del anonimato y saltara a la fama. Puede ver el video aquí o más tarde en esta misma publicación.

Pero, ¿Cómo nació el “Yanira Challenge” y en qué consiste? Aquí te lo explicamos:

De acuerdo con información del medio, Oriente Noticias, la mujer, identificada por su perfil personal de TikTok como Yanira Berríos, es oriunda del Salvador, y se dedicaba a trabajar en las calles de San Salvador, vendiendo agua y dulces en la plaza central, para así solventar sus gastos, y los de su familia.





Play



VIDEO DE YANIRA BERRIOS QUE SE VIRALIZO Y PASA SOLO EN NUESTRA MENTE 2021-09-02T03:09:49Z

Un día, en medio de una jornada de ‘descanso’, Yanira decidió poner a grabar su celular y hacer un baile divertido al ritmo de la canción ‘Bebo vodka’ del grupo Viejo Mundo, de origen ruso, sin ni siquiera llegar a imaginarse que este la llevaría a la cima.

El video ya tiene casi 50 millones de reproducciones en TikTok, casi cuatro millones de ‘Me Gusta’, cientos de comentarios y ha sido compartido 178 mil veces. Asimismo, Gracias al numeral, #YaniraChallenge”, los internautas comenzaron a comentar sobre lo que habían visto, hasta que la mujer y su baile se volvieron tendencia, logrando sumar tres millones de visualizaciones en su video original.

“Yo en en mi juventud así bailaba. Vi la música, el sonido que era rápido y que me quedaba bien con los pasos que yo hacía, y lo publiqué”, dijo la mujer en declaraciones citadas por Oriente Noticias.

La mujer se volvió tan reconocida, que de inmediato su cuenta en TikTok, alcanzó la cifra de 1 millón de seguidores y más de 10 millones de reacciones positivas.





Play



yanira berrios con el tutorial de su bailesito yanira berrio con el tutorial de el bailesito 2021-09-08T01:49:36Z

“Mis primeros videos parecía loca bailando yo solita. Nunca pensé llegar más. Luego en la otra cuenta me faltaba poquito al millón”, aseguró la mujer, según Metro.

Algunos usuarios imitaron su baile

Tras este salto al estrellato, muchas personas, usuarios de la aplicación TikTok, han replicado la coreografía de la mujer, y quienes viven un poco más cerca de El Salvador, han aprovechado para tomarse fotografías y videos con la mujer, cuando logran encontrase con ella en la plaza central de San Salvador.

Es así como por medio de la etiqueta o numeral, usuarios han compartido sus propias versiones de la coreografía, haciendo que la mujer se haya vuelto viral, convirtiéndosela en toda una tiktoker, sensación en Internet.

Por otra parte, gracias a su gran popularidad, la misma Yanira Berrios ha afirmado que creo otras redes sociales, para que marcan, interesadas en trabajar con ella puedan comunicarse.

En declaraciones citadas por InfoBae, dijo que “No me lo esperaba, la verdad. Yo pensé que toda la vida me iba a quedar vendiendo. Es bonito, me gusta porque hay muchas personas que te reconocen, te abrazan… Es muy lindo la verdad. Pero, sobre la marcha, si hay muchas personas que se aprovechan porque no sé de este asunto. Para mí esto es nuevo”.

Finalmente, de acuerdo al mismo medio, la mujer aseguró que gracias a su gran reconocimiento, decidió dedicarse 100% a las redes sociales y la creación de contenido, dejando atrás, su vida como vendedora de alimentos, tras 17 años de trabajo en las calles en su país natal.

LEER MÁS: Alec Baldwin reaccionó sobre el terrible accidente de la muerte de Halyna Hutchins