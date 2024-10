Yailín La Más Viral cambia permanentemente el color de sus ojos: ¿Cuánto pagó?

Yailín La Más Viral, de 22 años, se sometió a una cirugía para cambiarse del color de los ojos. La ex de Tekashi y Anuel AA decidió cambiarse el color café de sus ojos después de ponerse unos lentes de contacto color gris. “Voy a cambiar mi color de ojos. Los tengo muy lindos, pero el otro día me puse unos grises y así me los quiero hacer”, contó Yailín a los medios. “Miren qué lindos, no son azules, son como gris y en menos de 24 horas yo ya estoy hermosa”.

A través de su cuenta de Instagram, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la artista, presumió los resultados de su última visita al quirófano. No tardaron los comentarios de sus seguidores. “No es que se le vean hermosos, es que se le va a dañar la córnea y perderá su vista”, dijo uno. Otro agregó: “Debes tener el autoestima por el piso ….. te has cambiado completa!”.

“Y el cambio de cerebro para cuando te estás tardando”.

Otros están encantados con su cambio de color de ojos.

“Quedó super 😍 no le pares a nadie quedaste bella 😌”

“Le quedaron bien digan lo 1 digan envidios@s lo q no tienen es dinero para hacerse este tipo de cambios”

Cuánto pagó Yailín?

La artista urbana pagó la suma de 12 mil dólares por la queratopigmentación en una clínica de Miami. El procedimiento duro como una hora. El queratopigmentación es un procedimiento que busca alterar el color de la córnea aplicando tinta con un láser de ultraprecisión.

La cantante afirmó en sus redes que sus ojos grises, anteriormente marrones, continuarán aclarando con el tiempo.

Yailin La Más Viral, presume sus ojos, tras someterse a un proceso de cambio de color en Miami.#diariodelpaísrd pic.twitter.com/qtWKBThtBD — Diario del Pais (@DiarioDelPaisRD) October 5, 2024

Por otro lado, el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología dice que los peligros de los procedimientos que alteran la estructura del ojo pueden causar diversas complicaciones a corto y largo plazo. Algunas de ellas son: glaucoma, infecciones, cataratas y cicatrices que disminuyen la calidad visual.