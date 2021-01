Ximena Duque reaparece y narra su pesadilla con el COVID-19: ¿Quién la contagió?

La actriz Ximena Duque vivió momentos de mucha angustia luego de contagiarse de COVID-19, y haber sufrido complicaciones que la llevaron a estar internada en un hospital en Miami, con el temor de que pudiera poner en riesgo la seguridad de la bebé que espera.

Y aunque la colombiana continúa recuperándose de la enfermedad, aseguró que ya se encuentra mejor que la semana pasada, y quiso comunicarse con sus fieles seguidores de manera directa, a través de un Live en su cuenta de Instagram.

La estrella de telenovelas comenzó por decir que aunque la experiencia de haberse contagiado fue para ella toda una “pesadilla”, ya prefiere mirar las cosas de manera diferente y con actitud positiva.

Y sobre cómo se contagió o quién la contagió, Ximena narró que la primera persona en dar positivo en su hogar fue su madre.

“Esto empieza el 4 de enero, mi mamita sale positiva el día antes, el domingo”, comentó la actriz, explicando que su madre, con quien comparte todo el tiempo y quien la ayuda incluso con su hijita Luna, de 3 años, decidió entonces aislarse inmediatamente. “Una persona se contagia y contagia al resto de manera muy rápida”.

La actriz mencionó que al día siguiente de conocerse el diagnóstico de su mamá, tanto ella como su hijo adolescente, su esposo, Jay Adkins y su hija de 3 años se sometieron al test del COVID-19.

“Mi esposo y Luna salen positivo y Cristian (su hijo) y yo salimos negativo… me pongo a llorar muy angustiada”, dijo Ximena asegurando que con el paso de los días, y todos aislados, (incluso su hijo fue enviado fuera de casa a estar con su padre), ella comenzó a sentir síntomas y al volverse a hacer la prueba salió positivo.

Aunque su diagnóstico fue el último, la también empresaria asegura que cree que ella ya tenía el virus desde antes, pero que su primer resultado fue lo que llamó un falso negativo.

“Yo me iba a hacer las pestañas o las uñas y me aseguraba que la gente que me atendiera no tuviera el virus, que me mostraran una prueba de que estaban negativos. Pero realmente hay muchos falsos positivos y falsos negativos”, dijo Ximena. “(Al principio) tampoco tenía síntomas y ese es el problema, hay mucha gente que se hace el test, sale negativo, pero tiene el virus y es cuando más contagia a las demás personas”.

Ximena Duque aseguró que además de haber tenido que ser hospitalizada tras no ver mejoría y enterarse allá que tenía neumonía con ambos pulmones comprometidos, estar sola en una habitación clínica y estar separada de su hija Luna fue lo más duro.

“No poderme acercar a mi hija en este periodo de 20 días ha sido muy difícil… Como mamá eso ha sido lo mas duro que me ha tocado vivir”,dijo la actriz., quien de paso envió un mensaje de fuerza a quienes viven el drama del COVID y de seguir las precauciones.

“Es hora de dejar de ser egoístas y pensar en el ser humano que tenemos al frente”,dijo Ximena Duque, pidiendo extremar los cuidados básicos para evitar contagios. “Aférrense. Tengan fe de que hay alguien allá arriba”.

