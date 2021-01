¿El Puma estuvo con Jennifer López en posesión de Biden?: [FOTO]

Este miércoles 20 de enero, el mundo vio en vivo y en directo como Jennifer López se lució durante la posesión de Joe Biden como presidente número 46 de Estados Unidos.

Y aunque las cámaras la mostraron al lado de varias personalidades, entre ellas su prometido, Álex Rodríguez, quien fue su fiel sombra, y saludando al expresidente Obama, a Hillary Clinton y hasta al presidente electo Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, hubo un artista latino que no se vio por ningún lado, pero que mostró con orgullo haber caminado de gancho con la preciosa cantante.

Se trata nada más ni nada menos que de José Luis Rodríguez, más conocido como “el Puma”, quien compartió en sus redes sociales una “prueba” de que estuvo con J.Lo en tan importante momento.

El intérprete de temas como “Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada”, colgó en su Instagram una imagen en la que se aprecia elegantemente vestido, con guantes blancos, mientras escolta a la Diva de El Bronx, derrochando glamur en su atuendo Chanel.

Y aunque la imagen llegó a impresionar a muchos seguidores del cantante que alcanzaron a creer que efectivamente el venezolano había estado en la ceremonia de posesión de Biden, compartiendo con la intérprete de “Let’s Get Loud”, luego notaron que se trataba de un foto montaje.

“El Puma” elaboró, casi perfectamente la imagen con mucha gracia, sacando a flote su famoso sentido del humor, pero además lo hizo para mostrar el orgullo que le significó que una latina hubiese estado en semejante momento con Biden como nuevo mandatario.

“Orgulloso J.Lo. Dios bendiga a Estados Unidos”, fue la frase con la que el artista, quien cumplió 78 años la semana pasada, acompañó la llamativa fotografía.

Aquí te mostramos la imagen real de Jennifer López y su acompañante.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, y aunque la mayoría aplaudió la creatividad del intérprete, quien es fiel admirador de Jennifer López, todavía hubo muchos que pensaban que la imagen era real y que “el Puma” había sido invitado a la inauguración de Biden junto a J.Lo.

“Excelente El Puma, orgullo Venezolano”, “tremenda elegancia de él y su acompañante JLo”, “Jajajajjaajjaajja tan bellooooo 💕💕💕”, “Que honor! Que orgullosa me siento de ser representada por un venezolano !!!🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪👑🇻🇪” y “DTB mi puma, que pareja de artistas tan bella”, fueron algunos de los comentarios que exteriorizaron los seguidores del venezolano.

La imagen, que sigue creando confusión, le está dando la vuelta al mundo en redes sociales y ya cuenta con más de 20 mil “likes”.

Hasta el momento Jennifer López no se ha referido al montaje, pero de seguro le hará mucha gracia.



